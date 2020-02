Grupo é capturado pela polícia assaltando passageiros em parada de ônibus na Av. Washington Soares

A Polícia Civil capturou, na tarde desta quinta-feira (20), um grupo de seis pessoas no momento em que praticava assaltos em uma parada de ônibus na Avenida Washington Soares, em Fortaleza. Do grupo, três deles eram adolescentes. Os suspeitos tentaram fugir e houve perseguição policial.

Conforme a polícia, uma viatura do 26º Distrito Policial (DP) passava pela avenida quando os agentes foram chamados por vítimas que haviam acabado de ser assaltadas pelo grupo. Os policiais pegaram as descrições dos suspeitos e, na parada de ônibus seguinte, flagraram o grupo fazendo novas vítimas.

Os seis envolvidos estavam em um carro roubado por eles na manhã desta quinta-feira (20) na Rua Monsenhor Bruno, no bairro Aldeota, área nobre de Fortaleza. O veículo foi roubado por volta das 8h e, deste então, era usado pelo grupo para praticar assaltos.

Os suspeitos usavam um simulacro de pistola para ameaçar as vítimas. Do grupo, conforme a polícia, três eram adolescentes e foram levados para a Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA). Os outros três foram encaminhados para o 26º DP.