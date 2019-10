Grupo é capturado após esfaquear motorista de aplicativo durante assalto no Pici

Quatro homens foram presos e um adolescente de 16 anos apreendido após esfaquearem um motorista de aplicativo durante um assalto no bairro Pici, em Fortaleza, na noite desta quinta-feira (24).

Segundo o motorista, que terá a identidade preservada, ele foi abordado pelos suspeitos após deixar uma passageira no local. “Eles chegaram a pé, anunciaram o assalto, entraram no carro e pediram para eu dirigir até certo ponto. Quando chegou no local, mandaram eu passar para o banco de trás e enquanto eu tirava o cinto de segurança deram facadas no meu braço”, afirma.

Os criminosos fugiram e o motorista ferido foi deixado. O homem foi socorrido por populares para uma unidade de saúde.

De acordo com o subtenente Dutra, do 18º Batalhão da Polícia Militar, a ocorrência foi repassada pelo Ciops e, na madrugada desta sexta-feira (25), o grupo foi localizado na Rua Maceió, no Bairro Dom Almeida Lustosa. “A composição da Força Tática fez a abordagem dos criminosos no momento em que eles entraram em uma rua sem saída”, afirma.

A polícia apreendeu com os suspeitos dois aparelhos celulares, uma pistola falsa, um facão, um punhal e o carro da vítima.O grupo foi encaminhado para a Delegacia da Criança e do Adolescente, onde foi autuado pelo crime.