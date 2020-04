Grupo criminoso rende funcionário e assalta mercadinho no Bom Jardim, em Fortaleza; vídeo

Um mercadinho foi roubado por um grupo criminoso armado na noite desta quarta-feira (1°), na rua José Martins, no Bairro Bom Jardim, em Fortaleza. Os assaltantes renderam um funcionário. As câmeras de segurança flagraram toda a ação.

O dono do mercadinho, que preferiu não se identificar, afirmou que o grupo levou sandálias, brinquedos e todo o dinheiro que estava no caixa. O proprietário disse ainda que a loja nunca tinha sido alvo de criminosos. No vídeo, é possível ver os suspeitos guardando objetos roubados em mochilas e nos próprios bolsos. No momento da fuga, eles se dispersam. Alguns fogem a pé e outros em uma bicicleta e uma moto, paradas na frente do estabelecimento.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS-CE) informou em nota que a Polícia Civil, por meio do 32º Distrito Policial, investiga a ação criminosa e busca capturar os quatro pessoas responsáveis pelo crime.

A SSPDS ressalta a importância de as vítimas registrarem boletim de ocorrência.