Grupo assalta posto de combustíveis em Pacatuba, na Região Metropolitana de Fortaleza; veja vídeo

Quatro homens assaltaram, na noite dessa segunda-feira (6), um posto de combustíveis situado em Pacatuba, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). Imagens das câmeras de videomonitoramento do estabelecimento comercial registram toda a ação, na qual dois frentistas foram abordados e, também, roubados pelo grupo. A Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) investiga o caso.

No vídeo, é possível ver os dois funcionários, um homem e uma mulher, conversando próximo ao caixa quando, por volta das 21h30, os suspeitos, andando em bicicletas, chegam e anunciam o assalto. Em seguida, as vítimas são obrigadas a dar quantia em dinheiro que estava com elas das vendas do posto e seus aparelhos celulares. Logo após, o grupo foge.

De acordo com funcionários do estabelecimento, um dos suspeitos estava armado e ameaçou disparar um tiro contra uma das vítimas. Eles informaram ainda que é a segunda vez que o posto é assaltado neste ano. A primeira aconteceu durante o Carnaval, no dia 24 fevereiro, quando um trio, em uma motocicleta, roubou cerca de R$ 200,00. Nesta segunda (6), cerca de 450 reais foram levados.

Conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), a Delegacia Metropolitana de Pacatuba investiga o assalto. O Órgão informou também que uma equipe irá “colher mais informações que auxiliem os trabalhos policiais na identificação dos suspeitos.”



Em relação ao possível descumprimento do posto de combustíveis com o novo horário de fechamento, estipulado para as 19 horas, pelo Decreto Estadual n° 33.519, que vigora na quarentena contra o novo coronavírus, a SSPDS afirmou que equipes policiais orientam os proprietários e funcionários e solicitam o fechamento do local. Quem insistir em desobedecer pode ser conduzido para uma delegacia e ser autuado por infringir determinação do poder público, destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa.”