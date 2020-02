Grupo assalta lotérica e loja de informática no Conjunto Ceará

Uma lotérica e uma loja de informática, ambas localizadas no bairro Conjunto Ceará, foram assaltadas nesta sexta-feira (21), por um grupo de quatro homens. Os assaltos foram filmados pelas câmeras de segurança dos locais e, de acordo com informações da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), o grupo que praticou o crime nos dois estabelecimentos é o mesmo.

No primeiro vídeo, às 13h47 desta sexta-feira (21), um grupo de quatro homens chega à lotérica, localizada na Avenida A, em um carro preto e, logo em seguida, anuncia o assalto com armas e facas em punho. Os suspeitos encurralam e revistam as pessoas das filas e, em sequência, fogem no mesmo carro.

Já às 14h40, aparentemente o mesmo grupo anuncia outro um assalto em um loja de informática, localizada na Avenida Ministro Albuquerque Lima. O grupo anuncia o assalto e sai da loja levando equipamentos do mostruário.

Conforme a (PCCE) informou, por nota, até o momento, não há registro de Boletim de Ocorrência (BO) na distrital que cobre a região – o 12° Distrito Policial (DP). "A PCCE orienta que as vítimas procurem qualquer delegacia para registrar o fato e auxiliar os trabalhos investigativos", diz.