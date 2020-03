Grupo armado rouba carro e colide em cruzamento na Aldeota

Quatro suspeitos de assalto colidiram em um veículo no cruzamento da Rua Carolina Sucupira com a Rua Leonardo Mota, no bairro Aldeota, na noite desta sexta-feira (20).

Conforme os policiais militares do 8º Batalhão, o automóvel que os criminosos estavam havia sido roubado na rua Coronel Linhares, após a condutora ser rendida ao parar em um semáforo.

Segundo testemunhas, com o impacto um dos automóveis chegou a subir a calçada de um condomínio residencial. O condutor do carro atingido teve apenas ferimentos leves.

Após o acidente, os suspeitos fugiram local em outro carro que estava dando apoio a ação. Os homens levaram uma bolsa e uma arma de fogo. O momento foi flagrado por moradores de um prédio.

Buscas foram realizadas na região para tentar capturar o grupo, que ainda não foi localizado.