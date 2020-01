Grupo armado rende motorista e crianças e rouba veículo no bairro Meireles

Um motorista e três crianças foram rendidos por cinco adolescentes armados que roubaram um veículo na tarde de sexta-feira (3), no bairro Meireles, em Fortaleza.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública, a vítima estacionava o carro na rua Silva Jatahy, quando foi abordada pelo grupo. O homem e três crianças que estavam no veículo foram obrigados a sair e entregar a chave do automóvel para os jovens, que fugiram logo em seguida.

A ação foi gravada por uma câmera de segurança da região, que mostra o momento em que dois suspeitos se aproximam das vítimas. Eles aproveitam o descuido do motorista para fazer a abordagem. As crianças e o homem são rendidos e ficam agachados na calçada de uma casa enquanto outros três suspeitos aparecem correndo e embarcam no veículo e fogem.

A Polícia Civil analisa as imagens e realiza buscas na região para realizar a captura do grupo.