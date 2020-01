Grupo armado invade casa de forró, mata dois e deixa feridos em Acaraú, no Ceará

Um grupo armado invadiu uma casa de forró e atirou contra quatro pessoas na noite deste sábado (25), no distrito de Juritianha, em Acaraú, litoral oeste do Ceará. Duas pessoas morreram e outras duas ficaram feridas. De acordo com testemunhas, pelo menos oito homens chegaram em dois carros no local.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública, as vítimas, identificadas como Cristiano Pereira do Nascimento, de 21 anos e Claudenilson da Silva Rodrigues, de 24 foram baleadas e não resistiram aos ferimentos. Duas pessoas ficaram feridas e tiveram que ser levadas para um hospital da região. O estado de saúde delas não foi divulgado.

Buscas estão sendo realizadas desde sábado para tentar capturar os envolvidos e descobrir a motivação do crime. A Delegacia Regional de Acaraú, investiga o caso.