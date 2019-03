Grupo alega ter sofrido golpe de agência de turismo após descobrir que não havia passagens compradas

Um grupo com cerca de 25 pessoas alega ter sofrido um golpe da agência de viagens JPE Turismo, após pagar por um ano pacote para o Rio de Janeiro e não conseguir embarcar nesta quarta-feira (27), data previamente combinada. Ao chegar ao aeroporto de Fortaleza, o grupo descobriu que não existiam passagens emitidas porque não teriam sido pagas pela agência contratada.

Os passageiros pagaram valores entre R$ 2 mil e R$ 2.300 para a agência. Ao receberem a informação no aeroporto de que não poderiam viajar, tentaram entrar em contato com a empresa, mas os telefones estavam desligados.

A empresária Maria de Oliveira Lima diz que passou um ano pagando o pacote contratado. “Eles receberam todo o nosso dinheiro. Até janeiro estava com todo mundo pago”.

O fisioterapeuta Marcílio Araújo afirma ser vítima da agência pela terceira vez. “Na primeira vez fomos pra Argentina, tivemos problema no hotel. Na segunda vez fomos para Gramado, não passamos os dias que eram pra ser. Eram pra ser cinco dias, passamos somente três. Ao retornar pra Fortaleza fomos até a empresa pra ver o que ia ser feito, e eles ofereceram essa viagem pro Rio de Janeiro”.

Em nota, a JPE justificou que "teve problemas com a emissão de 20 passagens aéreas, mas todos os clientes estão sendo assistidos. Dos 20, 5 já viajaram e estão no Rio de Janeiro. O restante está em negociação para alteração da data ou reembolso do dinheiro pago". A empresa também disse que os departamentos jurídicos, financeiro e de reservas estão trabalhando para resolver as pendências.

"A JPE ainda esclarece que a empresa já realizou centenas de excursões e milhares de pessoas viajaram para dezenas de destinos no Brasil e no Mundo. Infelizmente, tivemos problemas com a emissão dessas 20 passagens, a empresa continua ativa e realizando normalmente as viagens programadas", finaliza a nota.

Caso semelhante

No último mês de janeiro, outro grupo com 70 pessoas acusou a mesma empresa de golpe. A situação era semelhante.

Os passageiros estavam com viagem marcada para Buenos Aires, na Argentina, mas também não conseguiram embarcar por falta de passagens, que haviam sido compradas há um ano. Na época, a JPE Turismo informou que cerca de 45 clientes tinham viagem marcada para Buenos Aires, porém, cerca de 20 passagens foram remarcadas pela companhia aérea, gerando o transtorno.

Segundo o grupo ouvido nesta quarta, um boletim de ocorrência vai ser registrado na polícia sobre o caso.