Grupo agride mulher na Praia do Futuro

Cerca de cinco homens agrediram uma mulher de 28 anos, no bairro Praia do Futuro, em Fortaleza, na noite desta segunda-feira (6).

De acordo com um socorrista do Samu, a vítima,que não teve a identidade revelada, foi socorrida por uma ambulância para a UPA da Praia do Futuro. Na madrugada desta terça-feira (6) a mulher foi transferida para o Instituto Dr. José Frota (IJF), no Centro.

Os suspeitos fugiram após o crime e estão sendo procurados pela polícia. Não há informações sobre a motivação do crime.