Grupo agride homem suspeito de furto no bairro Jacarecanga

Um grupo de pessoas agrediu um homem de 35 anos suspeito de furto no bairro Jacarecanga, em Fortaleza, na noite desta quinta-feira (13).

Conforme a Polícia Militar a vítima, identificada como Emanoel, foi abordada em frente a casa da namorada, na Rua Tenente Lisboa. O homem foi atingido com pauladas, pedradas, socos e pancadas na região da cabeça. A mulher conseguiu fugir do local.

Segundo a PM, o homem é usuário de drogas e teria envolvimento com ações criminosas na região. Ele foi socorrido por uma equipe do Samu e encaminhado para o Instituto Doutor José Frota (IJF), no Centro.

O caso será investigado pela polícia. Ninguém foi preso.