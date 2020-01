Grávida é encontrada morta dentro da própria residência, em Juazeiro do Norte

Uma mulher de 34 anos, grávida de 5 meses, foi encontrada morta dentro da própria residência, no bairro São José, em Juazeiro do Norte.

O corpo foi encontrado pelo namorado da vítima por volta do meio-dia deste domingo (5).

Segundo informações da Polícia Militar, ela morava apenas com um filho autista, de 5 anos. A mulher sofreu uma facada no lado direito do peito. Ela estava amarrada com um fio de carregador de celular e despida da cintura para baixo.

Ainda conforme a PM, não havia sinais de luta corporal e nem de arrombamento no imóvel. Um aparelho celular e chaves da residência e de um veículo são considerados desaparecidos para a Polícia.

A Perícia Forense do Ceará (Pefoce) recolheu o corpo e realizou os primeiros levantamentos para a investigação. As polícias Civil e Militar de Juazeiro do Norte realizam diligências na região para esclarecer a autoria e a motivação do crime.