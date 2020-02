Grande Fortaleza tem aumento de 98% no número de crimes violentos em janeiro de 2020, diz SSPDS

O número de crimes violentos letais e intencionais cresceu 98% na Região Metropolitana de Fortaleza em janeiro de 2020 se comparado ao mesmo período do ano passado, de acordo com informações da Secretaria da Segurança Pública divulgados na tarde desta quarta-feira (5).

Nos 19 municípios da RMF, foram contabilizados 56 crimes nos 30 primeiros dias de 2019 contra 105 em janeiro deste ano.

No Ceará, o aumento foi de 35,9% em janeiro deste ano se comparado aos 30 primeiros dias do ano passado. Indo de 192 casos no primeiro período para 261, no segundo, o que representou um crescimento de 69 casos.

Na capital cearense, os números ficaram semelhantes aos registrados no estado como um todo. Nos 30 primeiros dias do ano 2019, foram contabilizados 51 casos contra 69 no mesmo período deste ano.

No interior norte, única região que registrou queda, foram 40 casos anos passado contra 36 neste ano.

Por fim, na região sul o percentual foi de 6,3% indo de 48 crimes violentos para 51 em janeiro de 2020.