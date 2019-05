Grades de celas da Cadeia Pública de Cariré são furtadas; local estava desativado

As grades das celas da Cadeia Pública de Cariré, no Interior do Ceará, foram furtadas entre quinta-feira (16) e sábado (18). Um boletim de ocorrência (B.O) foi registrado pela Polícia Militar da região neste domingo (19), na Delegacia Regional de Sobral. O local está desativado há quatro meses

O comandante da PM de Cariré, 1º sargento Vasconcelos, informou ao Sistema Verdes Mares que o principal suspeito do crime é um agente penitenciário de Sobral, que já trabalhou na Cadeia Pública de Cariré e tinha as chaves do local. Uma testemunha viu o agente chegando em um caminhão e retirando as celas, ressaltou o agente de segurança.

Vasconcelos enfatizou, ainda, que o suspeito já foi até o destacamento da PM de Cariré, que fica em frente à cadeia desativada, pedir para levar as grades. Como o servidor não apresentou nenhum documento de autorização da Secretaria de Administração Penitenciária (SAP), teve a solicitação negada, conforme o sargento.

O agente da SAP, no entanto, utilizou as chaves antigas para adentrar na cadeia e retirar o equipamento sem a devida autorização, concluiu o policial.

As cadeias públicas do interior do Ceará começaram a ser desativadas pelo governador do estado, Camilo Santana, em janeiro deste ano, por questões de infraestrutura e segurança.