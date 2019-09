Governo vai transferir 257 presos ligados a ataques no Ceará

A Secretaria da Administração Penitenciária do Ceará (SAP) afirmou que 257 presos vão ser transferidos das unidades prisionais de Pacatuba, Quixadá e do Centro de Triagem e Observação Criminológica (CTOC) como “forma preventiva e tática”, diante da onda de ataques violentos ocorridos desde sexta-feira (20) no Estado. Segundo a SAP, eles pertencem ao grupo criminoso responsável pelos ataques.

O Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) informou que acompanha a situação e disponibilizou vagas no Sistema Penitenciário Federal para receber internos apontados como líderes das ações criminosas que vêm sendo comandadas de dentro dos presídios.

Desde a sexta-feira (20), foram registrados pelo menos 35 ataques no estado contra prédios públicos e privados, transportes coletivos, caminhões, carros particulares e uma torre de telefonia.

O Governo do Estado não divulgou o motivo da nova onda de ações criminosas. Fontes ligadas ao sistema penitenciário do Ceará afirmam ao Sistema Verdes Mares que a descoberta de um plano de resgate de presidiários e o isolamento dos detentos que iriam fugir geraram reações dos criminosos. Ao todo, cinco pessoas ficaram feridas durante as ações.

“O Depen aguarda a lista de presos por parte do governo do Ceará e a autorização do Juiz da origem. Por questões de segurança não são informados detalhes sobre número de vagas e nem sobre a transferência”, manifestou o MJSP, por meio de nota.

O secretário da SAP, Mário Albuquerque, acredita que a transferência vai promover “controle total” sobre a organização.

“Isolamos os internos pertencentes a esse grupo. Com esse controle, nós criamos o ambiente seguro e impossibilitamos qualquer comunicação com o mundo externo”, comentou.

A SAP afirma que todas as suas unidades prisionais funcionam dentro da normalidade. Salas de aula, cursos de qualificação e a escala de presos classificados para o trabalho não sofreram alteração, informou a secretaria.

“O sistema está tranquilo e controlado. A rotina carcerária segue sua normalidade com aulas, atendimento médico e força de trabalho a pleno vapor. Agora é permanecer atento e vigilante para manter o controle e estabilidade do sistema penitenciário do Ceará”, frisou Albuquerque.