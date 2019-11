Governo do Ceará empossa 65 novos agentes penitenciários

O governador do Ceará, Camilo Santana, juntamente com o secretário da Administração Penitenciária (SAP), Mauro Albuquerque, empossou, nesta sexta-feira (29), 65 agentes penitenciários convocados da última turma do concurso de 2017, no Palácio da Abolição, em Fortaleza.

Dos 65 agentes nomeados, segundo a SAP, 61 são homens e quatro são mulheres. Antes de serem nomeados, os 65 novos servidores passaram por etapas de avaliação física, de saúde e psicológica. Em seguida, entregaram a documentação necessária e realizaram perícia médica. Após a cerimônia de nomeação, os agentes fizeram um curso de nivelamento.

Segundo a SAP, ao todo, serão 42 dias de qualificação com aulas téoricas e práticas de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, na sede da SAP e nas unidades prisionais. Os agentes penitenciários devem estar com fardamento completo e material exigido para a realização do trabalho.

Os novos servidores convocados e empossados foram aprovados no concurso público iniciado ainda em 2017 pelo Governo do Ceará. O Estado convocou, na época, dois mil candidatos para o curso de formação de agentes penitenciários, mas somente 1.695 atenderam ao chamamento e cumpriram os requisitos obrigatórios.