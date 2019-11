Golpista que deu prejuízo de quase R$ 2 mi ao adquirir carro, cavalo e gado se entrega à polícia

Um estelionatário que aplicava golpes na cidade de Cascavel, na Região Metropolitana de Fortaleza, foi preso na tarde desta terça-feira (5), após se entregar na Delegacia Metropolitana de Cascavel. O suspeito recebeu veículos, cavalos de raça e gado em troca de serviços que não realizava. De acordo com a polícia, os golpes somam prejuízos de cerca de R$ 2 milhões.

De acordo com o delegado Josafat Filho, no último dia 7 de outubro, um comparsa que agia com o suspeito, identificado como Danilson Moura, foi preso pelo mesmo crime.

"Eles estão sendo responsabilizados pelos mesmos estelionatos. Eles prometiam realizar empreitadas e compravam carros. Esses carros eram trocados em boiada, em madeira, trocavam em qualquer tipo de coisa que valesse dinheiro", relata o delegado.

Cinco inquéritos foram instaurados para apurar os crimes cometidos pela dupla e 10 pessoas foram ouvidas. Após investigação, a polícia conseguiu restituir um caminhão, dois carros e um cavalo de raça, além de localizar um rebanho com 45 cabeças de gado que também será restituído ao dono.