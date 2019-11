Golpista encomenda roupas, despista vendedores e foge com encomenda em Fortaleza

A Polícia Civil do Estado do Ceará está investigando um furto a uma comerciante de roupas na última terça-feira (19). No golpe, o suspeito de 32 anos encomenda grandes quantidades de roupa, marca um ponto de entrega e, após levar as vítimas para um outro local com o pretexto de pegar o dinheiro do pagamento, foge com a mercadoria.

Segundo a vítima, dona de uma loja de roupas jeans na área, o suspeito fez uma encomenda de 150 peças no valor de R$ 3 mil, e fugiu com a mercadoria sem entregar o pagamento.

Para realizar o golpe, o suspeito marcou a entrega das roupas para sua suposta casa, no Bairro Benfica. A comerciante foi até o local, portando a mercadoria, e o suspeito informou que precisava pegar o dinheiro do pagamento no Beco da Poeira, feira do Centro de Fortaleza. A vítima deixou a mercadoria na casa e levou, em seu carro, o suposto comprador até a feira. A vendedora ficou esperando no carro e ele aproveitou o momento para voltar até a casa onde a mercadoria estava, pegou a encomenda e fugiu em um táxi.

Suspeitando do possível golpe, a vítima foi até a casa do Bairro Benfica, marcada para a entrega, e descobriu que ele não estava mais lá e o imóvel não era dele, estava a venda. "Quando a gente bateu na porta, saiu uma mulher, dizendo que não conhecia ele e ele chegou como se fosse um comprador e ficou esperando as pessoas que iam ver a casa com ele. Foi o tempo que ele usou para atrair a gente. Ela disse que depois ele voltou com um táxi, disse que ia deixar a mercadoria em casa e voltava para olhar o imóvel. Ela também tava esperando ele", conta a comerciante.

Após constatar o golpe, a vendedora, pelos vídeos da câmera de segurança de uma casa vizinha, contatou o taxista que levou o suspeito com as mercadorias furtadas. A vítima conta que foi até o endereço onde o motorista indicou que suspeito foi levado e, pelas imagens de uma outra câmera de segurança, descobriu que ele fugiu com os itens roubados em uma moto. Ela afirma que chamou a polícia, que localizou o veículo.

De acordo com a Polícia Civil, o homem foi localizado em uma casa do Bairro Bonsucesso, na última quarta-feira (20). No imóvel, foram encontradas outras mercadorias e máquinas de confecção. A vítima suspeita que golpe faz parte de um esquema de revenda de roupas furtadas.

A mercadoria da comerciante de roupas jeans foi recuperada e, como não houve situação de flagrante, o suspeito foi liberado após ser ouvido. O inquérito foi instaurado no 11° Distrito Policial. As diligências seguem com o objetivo de localizar mais envolvidos na ação.

Outro caso

Uma outra vendedora, que tem uma loja de roupas no Centro Fashion, conta que foi vítima do mesmo golpe em março de 2019. O suspeito marcou a entrega para a feira 'Esqueleto', no Centro de Fortaleza. Ao receber a mercadoria, afirmou que precisava sacar o dinheiro do pagamento em uma agência bancária. Ele e a vendedora foram até uma agência do Centro em um táxi, o suspeito saiu sem que a vítima percebesse e voltou até o local onde a mercadoria estava, fugindo com a encomenda.