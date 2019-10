Golpe em hostel na Praia de Iracema resulta no roubo de telefones celulares de funcionários

Um golpe aplicado em um hostel localizado na Praia de Iracema resultou no roubo de quatro aparelhos celulares do estabelecimento na Capital neste sábado (19). O carioca identificado como Luis Wagner de Carvalho se hospedou durante dois dias e, logo após um segundo check-in, teria sumido com os telefones dos funcionários.

De acordo com um dos trabalhadores do Ame Hostel, situado na Avenida Almirante Barroso, o homem chegou ao local na última quarta-feira (16) e teria se recusado a fornecer um documento válido no primeiro contato. Alojado em um dos quartos, ele teria pago dois dias de estadia. "Na entrada ele contou que tinha vindo do Rio de Janeiro e estava aqui trabalhando por meio de uma empresa terceirizada de lá. Também disse que era técnico de uma empresa de telefonia", explica Mario Ítalo Abreu, um dos funcionários prejudicados.

Para Mario Ítalo, Luis Wagner criou uma série de situações para se aproximar dos residentes no hostel. "Nesse primeiro dia ele também criou problemas no quarto para chamar a atenção dos outros funcionários. Foi todo um convencimento", diz. Mario conta que o golpe se concretizou após o homem pedir os telefones de quatro pessoas para possibilitar um tipo de promoção com ligações gratuitas. Após conseguir o acesso, não retornou ao local.

No quarto, o homem deixou apenas roupas e objetos sem grande valor. "A gente confiou e nesses 15 minutos achamos que ele voltaria ao hotel. Ele se aproveitou dessa movimentação do horário mais cedo", conta Mario, que prestou Boletim de Ocorrência na delegacia mais próxima. Até o momento, as únicas informações são de que o homem já possui duas passagens na Polícia por Estelionato, uma delas na cidade de Tianguá, no Ceará.

"Nós queremos expor tudo isso para, claro, tentar recuperar nossos pertences, mas também evitar que isso aconteceça de novo conosco ou com outros locais de hospedagem aqui nessa região", reiterou Mario Ítalo.