Gerente é feito refém com família durante tentativa de assalto em lotérica no bairro Messejana

Um gerente de uma casa lotérica foi feito refém junto com sua família por um grupo de cinco suspeitos na tarde desta terça-feira (10), no bairro Messejana, em Fortaleza. Os suspeitos arrebataram as vítimas de dentro da casa em que elas moram e as levaram até a casa lotérica para tentar levar o dinheiro do cofre do estabelecimento.

De acordo com o tenente Falcão, do 16º Batalhão da Polícia Militar, testemunhas avistaram a movimentação suspeita dentro da lotérica e acionaram a polícia. Os agentes chegaram rapidamente ao local e conseguiram prender um casal e apreender uma arma de fogo usada na ação criminosa. Três suspeitos fugiram.

Ainda segundo a polícia, o grupo estava dividido em dois carros e planejou o crime há pelo menos cinco meses. Os suspeitos alugaram um casa próximo à residência do gerente e observaram a sua rotina durante esse período.

O casal foi conduzido para o 30º Distrito Policial, onde está preso. A polícia faz buscas para tentar identificar e capturar os outros suspeitos.