Gerente de sucata é preso suspeito de receptar 60 toneladas de canos de aço em Maracanaú

Sessenta toneladas de canos de aço furtados da Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos (Cogerh), do Governo do Estado do Ceará, foram recuperados nessa segunda-feira (2), em uma empresa de sucata situada no município de Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). O gerente de compras do estabelecimento, preso suspeito de receptação ainda ontem, foi liberado após pagar fiança. A Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) investiga a possível participação de funcionários do órgão público no crime.

Conforme o delegado do 13º Distrito Policial (Cidade dos Funcionários), Hélio Marques, os furtos dos canos de aço do Governo já aconteceu no passado. “A gente já recebeu informações de que, há mais ou menos um ano e meio, no município de Pindoretama, houve uma subtração quando, em uma obra, um sujeito se passou por funcionário da Cogerh e vendeu o material. A partir daí, começaram a vender no Anel Viário para sucatas”, disse Marques.

Contudo, a apreensão que ocorreu na segunda-feira (2) corresponde a uma nova denúncia da Cogerh, que afirmou ter tido cerca de 13 quilômetros de dutos furtados nos municípios de General Sampaio e Tejuçuoca, no Interior do Ceará. De acordo com o delegado, os tubos foram subtraídos em obras de adutoras da região.

“Nesse mês, nós fomos procurados novamente pela Cogerh que denunciou um novo furto, um montante gigantesco do material que só pode ser transportado por caminhões de grande porte. A partir da denúncia, conseguimos a placa de um desses veículos e descobrimos que uma sucata estava fazendo a receptação do produto. Fomos até o local e começamos a realizar as apreensões”, informou Hélio Marques.

O delegado afirmou que o gerente de compras da empresa, sem antecedentes criminais, confessou ter adquirido o material. O suspeito é responsável por analisar e contabilizar as negociações do material, pagando cerca de sessenta centavos pelo quilo do produto, que é vendido à siderúrgicas do Ceará e em outro estado do Nordeste. As investigações, de acordo com Hélio Marques, foram encaminhadas para o 13º DP, situado no bairro Cidade dos Funcionários, por conta do último furto sofrido pela Cogerh ter sido investigado pela Delegacia em questão.

De acordo com o delegado, os tubos estão sendo removidos para um depósito da Cogerh, no município de Cristais. O gerente, que responde por receptação, foi liberado após pagar fiança.