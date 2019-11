Gata de estimação é levada em roubo a apartamento no Bairro Amadeu Furtado

Um casal teve a gata de estimação levada e outros pertences roubados após o apartamento em que moram ser arrombado por outro casal. A ação ocorreu em um condomínio no bairro Amadeu Furtado na manhã desta segunda-feira (11). Para entrar no prédio, um dos suspeitos demonstrou interesse em ver os apartamentos vazios. Depois, ele e uma mulher saíram com pertences das vítimas afirmando à zeladora do local que estavam fazendo a mudança de um primo. A polícia foi até o imóvel, mas ninguém foi identificado ou preso.

“Meu namorado que tava em casa, mas tinha saído pra cortar o cabelo na hora. Tinha entrado um casal e outras duas pessoas alegando que iam fazer a mudança. Arrombaram o cadeado e a fechadura do apartamento dele e de um vizinho”, conta a vítima que prefere não se identificar.

Além da gata, os suspeitos levaram outros pertences como uma TV, notebook, um dispositivo de Chromecast, mochila, perfumes importados e um leitor de livros digital. A zeladora do edifício viu quando um rapaz saiu com o gata nos braços e entrou no carro junto com a mulher, um veículo de cor cinza modelo Sedan, que esperava do lado de fora.

O tutor do animal afirma que um dos policiais que esteve no apartamento falou sobre caso semelhante ocorrido no bairro Parquelândia, naquela região, há cerca de uma semana.

'Nosso respiro em casa'

A prioridade dos moradores é encontrar a gata de dois anos que adotaram em um parque. “Ela é muito dócil, muito próxima. Dorme com a gente na cama, é nosso respiro em casa. Não era de raça, e só um pouco assustada”, diz a vítima.

Suspeito ficou vigiando zeladora

Um dos suspeitos entrou no prédio após perguntar para a zeladora o valor de aluguel no imóvel. Como já havia um casal avaliando um apartamento vazio, a funcionária permitiu que o rapaz entrasse para ver o local.

Ao entrar, ele encontrou com uma moça que já estava no interior do prédio. A moça subiu para o apartamento das vítimas, enquanto o rapaz ficou próximo à zeladora “puxando conversa”.

“Na hora que fui chamar uma moradora lá, a moça ficou lá em cima fazendo a “mudança” e ele ficou direto no meu pé pra eu não falar nada. Aí chamei um senhor lá e pedi um copo d’água, aí ele veio e pediu um copo de d’água também. Só vendo se eu ia falar alguma coisa”, relata a funcionária, que não quis ter o nome identificado.

A imobiliária confirmou às vítimas que um casal havia se cadastrado para realizar visita a um apartamento vazio na manhã desta segunda. Esse casal, conforme relembra a zeladora, teria saído antes da dupla suspeita do roubo.

Os moradores procuraram a polícia civil na tarde desta segunda para registrar boletim de ocorrência. Eles pretendem obter imagens das câmeras de monitoramento de um vizinho para tentar identificar os suspeitos.

O morador que teve o animal roubado diz que quando o contrato de aluguel foi fechado havia um sistema de segurança no imóvel, no entanto, segundo ele, foi retirado sem aviso aos moradores.

“A imobiliária simplesmente removeu toda essa parte do sistema de segurança”, reclama.