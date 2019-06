Garoto cai do terceiro andar de conjunto habitacional na Pacatuba

Um garoto de 9 anos caiu do terceiro andar de um apartamento localizado no Conjunto Habitacional Orgulho Ceará II, no município de Pacatuba, no início da noite desta quinta-feira (6).

Conforme a Polícia Militar, a criança foi socorrida para a Unidade de Pronto Atendimento da Pacatuba e, em seguida, encaminhada para o Hospital Distrital Edmilson Barros de Oliveira, o Frotinha Messejana.

Segundo funcionários do Frotinha, devido os ferimentos a criança foi encaminhada para o hospital Instituto Doutor José Frota (IJF), no Centro, na noite desta quinta-feira. O estado de saúde dele não foi informado.

Não há informações se a criança estava acompanhada de alguém no momento da queda. O caso será investigado.