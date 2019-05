Funcionários de transportadora são feitos reféns durante roubo a caminhão de castanhas

Funcionários de uma transportadora foram feitos reféns durante um roubo a um caminhão carregado com castanhas, no município de Chorozinho, Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), na última quinta-feira (30).

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), as vítimas estavam dentro do caminhão quando foram rendidas por um grupo de criminosos. Os homens fugiram levando o caminhão e a carga, avaliada em R$ 40 mil.

Após o ocorrido, os funcionários foram até a Delegacia Metropolitana de Chorozinho informar sobre o assalto. Os agentes de segurança, então, saíram em busca dos suspeitos. O caminhão foi encontrado próximo a uma fazenda da região. O veículo foi levado para o posto da Polícia Rodoviária de Chorozinho, onde foi restituído ao proprietário.

Já parte da carga foi recuperada na noite desta quinta, em um ponto onde o carregamento foi abandonado. Ao todo, a polícia recuperou 31 sacos de castanha, pesando 45 quilos cada. Os suspeitos ainda não foram identificados.