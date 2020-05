Funcionários de lanchonete são rendidos e assaltados por três suspeitos em Maracanaú; vídeo

Funcionários de uma lanchonete foram surpreendidos por três suspeitos que entraram no estabelecimento e levaram objetos na noite deste sábado (23), em Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza. Apesar de não haver clientes, para evitar aglomeração de pessoas em meio à pandemia do novo coronavírus, o local está funcionando com serviço de entrega.

Nas imagens das câmeras de segurança, é possível ver que três suspeitos chegam na área de estacionamento, sendo um a pé e dois de bicicleta. Enquanto um deles abordas pessoas na entrada da loja, outros dois rendem os funcionários no interior do establecimento. Um deles chega a entrar por uma porta e tem acesso à area interna do balcão, de onde pega alguns objetos. A ação é rápida e os três deixam o local minutos depois.

Após ser acionada, a Polícia Civil informou que enviou agentes para fazer buscas na tentativa de capturar aos suspeitos, mas até a publicação da matéria eles ainda não tinham sido encontrados.

Durante a pandemia, as ocorrências podem ser registrads na delegacia eletrônica em qualquer horário dia e noite.