Funcionários de empresa de móveis e eletrodomésticos são presos por furtar mercadorias em Maracanaú

A polícia prendeu cinco funcionários de uma rede de loja de móveis e eletrodomésticos e desarticulou um esquema de furto de mercadorias na empresa, em Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza. Os homens furtavam os produtos de um depósito da empresa, localizado na Região Metropolitana de Fortaleza. As investigações sobre o crime iniciaram após a empresa registrar boletim de ocorrência sobre o sumiço dos produtos. As prisões ocorreram na última quarta-feira (19).

Foram presos dois motoristas, dois ajudantes e um conferencista da empresa. Segundo a Delegacia de Roubos e Furtos (DRF), os suspeitos foram identificados como: Antônio Milton Sandre da Silva; José Francisco Ferreira dos Santos; Francisco Marcélio Ferreira de Sousa; Iago de Souza Nascimento e Sávio Moreira da Ponte.

A polícia conseguiu recuperar parte da mercadoria na casa dos funcionários. Ainda de acordo com a polícia, Iago, que era conferencista, era o mentor do esquema criminoso. Ele já responde a crime de homicídio.

“Descobrimos que o pivô de todo esse esquema seria o conferencista, no caso, o Iago. O Iago é que fazia uma conferência fraudulenta dos produtos, ou seja, atestava um certo número de produtos dentro do caminhão que iria fazer a entrega, quando na verdade existiam mais produtos que eram colocados anteriormente. E esses produtos que estavam em excesso eram exatamente aqueles desviados, no momento em que saíam pra rota iam pra residência de alguns deles”, explica o delegado Rommel Kerth.

Além de furtar os produtos para uso próprio, os suspeitos também vendiam pela internet ou para conhecidos, conforme a polícia.

“Alguns eles se apropriavam. Outros, nós encontramos inclusive em bares, sendo ofertados como prêmio de bingo. E também acreditamos que essa venda pra internet, ou a própria venda boca a boca, pra pessoas conhecidas, elas existiam. Até porque nos próprios depoimentos eles alegaram que vendiam os produtos pra ratear entre os integrantes da associação”, informou o delegado.

O gupo vai responder por associação criminosa e furto qualificado.