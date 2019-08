Funcionário terceirizado é preso na Siderúrgica do Pecém por crime em Minas Gerais

Um funcionário de uma empresa terceirizada, que presta serviços à Companhia Siderúrgica do Pecém (CSP), foi preso no local de trabalho, em São Gonçalo do Amarante, Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), na manhã desta quinta-feira (1º).

A reportagem apurou que a detenção foi realizada por policiais militares cedidos ao Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas (Gaeco), do Ministério Público do Ceará (MPCE), por força de um mandado de prisão preventiva por homicídio, expedido pela 2ª Vara Cível/Crime, da Comarca de Conselheiro Pena, pertencente ao Poder Judiciário de Minas Gerais.

Fernando da Silva Batista, de 38 anos, é acusado de participar de uma organização criminosa que atua na Região Leste de Minas Gerais, com homicídios, extorsão, corrupção ativa e passiva e concussão. Políticos, policiais civis e militares, agentes penitenciários, fazendereiros e empresários são suspeitos de integrar a quadrilha.

A defesa do preso não foi localizada pela reportagem. A assessoria de comunicação da CSP foi demandada sobre a prisão dentro da Siderúrgica, mas não respondeu até o momento.

A organização criminosa foi desarticulada na Operação La Famiglia, deflagrada pelo Gaeco do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) em 20 de novembro de 2018. Foram cumpridos 43 mandados de busca e apreensão e 40 mandados de prisão preventiva, nos estados brasileiros de Minas Gerais, Bahia, Maranhão e Ceará (o que já demonstrava a relação do grupo criminoso com o Estado) e nos Estados Unidos da América (EUA).