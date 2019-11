Funcionário morre enquanto fazia limpeza de máquina em fábrica de papel em São Luís do Curu

O operário de uma fábrica de papel morreu enquanto realizava a limpeza de uma máquina da empresa, na cidade de São Luís do Curu, Região Metropolitana de Fortaleza, nesta terça-feira (5).

Segundo a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), a vítima foi identificada como Francisco Eliezio Leitão de Sousa, 25 anos. A fábrica onde o acidente ocorreu está localizada no distrito de Melancias.

O funcionário limpava o equipamento quando foi atingido por uma das pás do motor de uma separadora de plástico.

A Delegacia Metropolitana de São Luiz do Curu apura as circunstâncias do fato. A polícia aguarda a conclusão do laudo pericial.