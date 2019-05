Funcionário é preso após furtar carro em revenda de veículos em Maracanaú

Um funcionário de uma revenda de veículos foi preso na noite desta quinta-feira (25), horas após furtar um carro no estabelecimento localizado na Avenida Dr. Mendel Steinbruch, em Maracanaú.

O proprietário da empresa acionou a polícia por voltas das 16 horas, após perceber que um palio de cor prata não estava no local e identificar, através das câmeras de segurança, que o carro havia sido levado por um de seus empregados.

O homem, identificado como Ítalo da Costa Silva, de 21 anos, trabalhava há um mês no estabelecimento. Ele foi capturado pela Força Tática do 17º Batalhão em uma churrascaria no Bairro Conjunto Ceará, depois que o carro foi localizado pelas câmeras de monitoramento da polícia.

O suspeito estava consumindo bebida alcoólica na companhia de outros dois homens, que também foram conduzidos para o 32º Distrito Policial, delegacia plantonista do Bairro Bom Jardim.

Durante as investigações, foi constatado que os homens não tinham envolvimento com o furto do carro e Ítalo Silva foi autuado pelo crime. O funcionário já possuía antecedentes criminais.

O carro recuperado ficou apreendido na delegacia para que a procedência seja investigada. A polícia constatou divergências na documentação do veículo, com indícios de clonagem.