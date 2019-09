Funcionário de loja fica ferido em tentativa de assalto no Barroso

Durante tentativa de assalto a um estabelecimento comercial, no início da tarde desta segunda-feira (9), um funcionário foi atingido com disparos de arma de fogo, no bairro Barroso, em Fortaleza.

De acordo com testemunhas, o homem chegou armado e anunciou o assalto. Um dos trabalhadores reagiu e o suspeito atirou, atingindo o funcionário que ficou bastante ferido.

Ele foi levado por populares ao Hospital Distrital Edmilson Barros de Oliveira (Frotinha Messejana), na avenida Perimetral. O estado de saúde da vítima é considerado grave.

Agentes do 6º Distrito Policial, em Messejana, estão a procura do homem que fugiu após a ocorrência.