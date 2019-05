Funcionário da PGE-CE é atingido por tiro na cabeça em tentativa de assalto no bairro Edson Queiroz

Um funcionário da Procuradoria-Geral do Estado do Ceará (PGE-CE) foi baleado na cabeça durante tentativa de assalto na tarde desta segunda-feira (27). A vítima estava com um amigo em um restaurante, no Bairro Edson Queiroz, quando dois suspeitos em uma motocicleta anunciaram o assalto.

Logo após a abordagem, o amigo correu para dentro do estabelecimento. Já Fabiano Medeiros Costa também tentou correr, mas um dos homens atirou. Em seguida, a dupla fugiu sem levar nenhum pertence.

De acordo com a assessoria de comunicação da PGE-CE, a vítima foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e encaminhado para o Hospital Geral de Fortaleza (HGF). Até o momento, não foi informado o estado de saúde de Fabiano.