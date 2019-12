Funcionária flagrada furtando dinheiro de caixa é presa com 106 comprimidos de ecstasy em Fortaleza

A funcionária de um estabelecimento comercial foi presa suspeita de furtar dinheiro do caixa. Ela também foi flagrada com mais de 100 comprimidos de ectasy guardados em um recipiente de plástico, nesta segunda-feira (9), no bairro Meireles, em Fortaleza.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública, Viviane Vieira Passos, 21 anos, não registrava produtos comprados pelos clientes e, ao fim do expediente, subtraía o dinheiro correspondente. Os futos foram registrados por câmeras instaladas no comércio. O gerente e o proprietário acionaram a polícia ao visualizar a ação pelas câmeras.

Os policiais a abordaram e fizeram uma vistoria no aparelho celular dela. Foram encontradas fotos em que apareciam comprimidos coloridos. Diante disso, a suspeita confessou que era usuária de ecstasy. Os agentes localizaram um recipiente de plástico onde estavam 106 comprimidos da droga.

Viviane foi conduzida para o 2º Distrito Policial, onde ficou detida e foi autuada por tráfico de drogas e por furto. A polícia vai investigar a participação de outros suspeitos na prática criminosa.