Fugitivo do Ceará com mandado de prisão por homicídio é capturado em São Paulo

Um fugitivo do Ceará com mandado de prisão em aberto por homicídio qualificado foi capturado no último sábado (20), no bairro Jardim Presidente Dutra, em Guarulhos, na cidade de São Paulo.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), a prisão do criminoso foi resultado de uma ação conjunta entre durante uma ação conjunta entre a Delegacia Regional de Russas e o 7° Distrito de Guarulhos. O homem foi localizado no endereço onde estava morando e não reagiu durante a abordagem.

Segundo a SSPDS, Francinezio Oliveira Maia, de 52 anos, além do homicídio possui mandados de prisão em aberto lesão corporal e porte ilegal de arma de fogo. Depois do cumprimento da ação judicial ele foi encaminhado ao 7° DP de Guarulhos e posteriormente será enviado para o Ceará, onde ficará à disposição da Justiça para cumprir pena pelos crimes.