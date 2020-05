Fugitivo de unidade prisional é preso no bairro Dias Macêdo

A Polícia Militar prendeu um homem de 25 anos que estava foragido de uma unidade prisional desde o ano passado. O suspeitos foi capturado na tarde desta quinta-feira (21) no bairro Dias Macedo, em Fortaleza.

Policiais faziam buscas pela região quando receberam denúncia anônima sobre tráfico de drogas em uma residência na rua Pinto Martins. No local, os agentes encontraram Márcio dos Santos Silva, com passagens por tráfico de drogas, associação para o tráfico e roubo.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), os policiais fizeram buscas na residência e não encontraram nenhum entorpecente. Márcio dos Santos, entretanto, confessou que estava foragido de uma unidade prisional desde 2019.

Com o suspeito, a polícia apreendeu quatro aparelhos celulares. Márcio e os eletrônicos foram conduzidos para o 26° Distrito Policial. Na delegacia, o fato foi confirmado após as autoridades policiais entrarem em contato com o presídio o qual o homem havia fugido.