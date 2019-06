Frentista é preso por porte ilegal de armas de fogo em Milagres

Um frentista foi preso por porte ilegal de armas de fogo na tarde de sexta-feira (7), no município de Milagres. Na casa do suspeito, identificado como Francisco Ghylson Ferreira, 30 anos, foram achadas uma espingarda calibre 45 e um rifle calibre 22 com luneta, além de munições e caixas de "chumbinho" calibre 45. A Polícia também encontrou 21 armas brancas, dentre elas facas, canivetes, cossocos (espécie de arma artesanal), facões e uma faca com soqueira.

Segundo a Delegacia Regional de Brejo Santo (21ª Região), os policiais descobriram o armamento após denúncia anônima. O frentista confessou ser dono do armamento e recebeu voz de prisão. Ele foi encaminhado à delegacia e autuado por infringir o artigo 12 do Estatuto do Desarmamento.

Um homem de 37 anos, que morava na mesma residência do frentista, também foi citado na denúncia anônima e apontado como suspeito de ter cometido crime de feminicídio em São Paulo. Ele foi conduzido até a delegacia, mas não teve mandados em aberto encontrados. Após registro de Boletim de Ocorrência, o homem foi liberado.