Frentista e comparsa são presos suspeitos de assaltar R$ 10 mil de posto de combustível em Cascavel

Um funcionário de um posto de combustível e um comparsa foram presos na noite desta quarta-feira (23), suspeitos de assaltarem R$ 10 mil do estabelecimento comercial localizado no município de Cascavel, Região Metropolitana de Fortaleza.

A ação criminosa aconteceu no dia 14 de outubro e foi registrada por câmeras de segurança. Nas imagens, uma dupla chega ao local de moto e um dos homens entra em uma sala, enquanto o outro fica no pátio do posto. O suspeito armado rende um funcionário, que o entrega vários envelopes com dinheiro.

Após investigações e buscas, os agentes conseguiram prender o frentista e o garupeiro, que são cunhados. O condutor da moto ainda não foi localizado.

A Delegacia de Policia Civil de Cascavel continua as investigações para tentar prender o terceiro envolvido no caso.