Fotógrafo com 45 quilos de cocaína é preso ao tentar entregar droga em Fortaleza

Um fotógrafo foi preso na manhã desta quinta-feira (29) por transportar 45 quilos de cocaína dentro de um automóvel, em São Gonçalo do Amarante, na Grande Fortaleza. Segundo a Polícia Rodoviária Federal do Ceará (PRF-CE), a aprensão ocorreu no quilômetro 65 da BR-222. A droga vinha de Rondônia e seria entregue em Fortaleza.

Agentes da PRF abordaram um Ford Fiesta, cujo motorista do veículo, de 28 anos, afirmou que vinha de Marabá (PA) para comprar peças de vestuário em Fortaleza e revender na cidade de origem. O motorista afirmou para os agentes que era fotógrafo e que trabalhava com restauração de fotos antigas e que depois de comprar as peças de confecção iria para Juazeiro do Norte para um ensaio de fotos. Dentro do veículo havia quadros e fotografias.

Os policiais rodoviários federais, após desconfiarem de atitude suspeita do motorista, realizaram vistoria mais minuciosa no interior do veículo, onde acharam diversos tabletes envoltos em fita adesiva. Ao realizarem teste químico, descobriram que se tratava de substância análoga à cocaína.

O homem foi detido por tráfico interestadual de drogas e a ocorrência foi encaminhada à Polícia Federal em Fortaleza.