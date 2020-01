Fórum em Várzea Alegre é furtado, mas suspeito é preso no mesmo dia

O homem suspeito de participar do furto contra o fórum da cidade de Várzea Alegre, na Região do Cariri do Ceará, na quarta-feira (15), foi preso no mesmo dia durante um patrulhamento policial no Centro da cidade do Crato, município distante 81 km do local do crime. O caso foi divulgado nesta segunda-feira (20) pela Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

Segundo a polícia, o suspeito identificado como Mateus Teles de Oliveira de 18 anos, sem antecedentes criminais, estava em uma motocicleta, na companhia de uma segunda pessoa, que foi liberada por não haver indícios de envolvimento no crime.

Durante as investigaçõesos agentes seguiram até a residência do suspeito, no mesmo município, onde após uma busca foram encontrados 12 gramas de maconha dentro de uma bolsa, além de quatro celulares que estavam em um armário, um colete balístico e um rádio comunicador.

Ainda conforme a polícia, o material recuperado é oriundo do furto ocorrido no mesmo dia. O crime foi percebido pelos funcionários da repartição pública nas primeiras horas do último dia 15 de janeiro. O homem foi encaminhado à Delegacia Regional de Crato, onde foi autuado em flagrante por furto qualificado e posse de drogas.

A Polícia Civil, por meio da Delegacia Municipal de Várzea Alegre, dará continuidade às investigações.