Fortaleza registra queda de 57,2% no número de homicídios em 2019

Fortaleza foi o município cearense que registrou a maior redução no número de Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLI) nos dez primeiros meses de 2019, em relação ao mesmo período do ano passado. O que representou uma queda de 57,2%. De janeiro a outubro de 2018, foram 1.847 CVLIs, que incluem homicídios, latrocínios e lesões corporais seguidas de morte. Neste ano, esse número caiu para 1.282 crimes. Os dados são da Secretaria da Segurança Pública, divulgados nesta quarta-feira (13).

Levando-se em consideração apenas o mês de outubro, a capital cearense registrou uma redução de 56,8%. Foram 125 mortes em outubro do ano passado contra 54 no mesmo período de 2019.

Ceará

Em todo o estado do Ceará, a redução foi de 52,2% no número de crimes desssa natureza. De janeiro a outubro do ano passado, o estado registrou 3.864 CVLIs contra 1.847 crimes no mesmo período deste ano. Foram 2.017 mortes a menos em todo o território cearense.

Outras regiões do estado

Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLI) no período de janeiro a outubro

Região/ ano de 2018/ ano de 2019/ redução

Região Metropolitana: 1.112/ 567/ 49%

Região Norte: 770/ 348/ 53,5%

Região Sul: 700/ 373/ 46,7%

Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLI) no período de outubro

Região/ outubro de 2018/ outubro de 2019/ redução