Fortaleza e Região Metropolitana registram pelo menos sete homicídios na noite desta terça-feira

Pelos menos sete homicídios foram registrados somente na noite desta terça-feira (10) em Fortaleza e na Região Metropolitana, conforme acompanhou equipe de reportagem do Sistema Verdes Mares.

Na Capital, os casos foram registrados em bairros como Vila Peri, Parangaba, Dias Macedo e Quintino Cunha. Duas mortes também foram confirmadas na Região Metropolitana, uma no município de Maracanaú e outra em Maranguape.

Um dos casos foi um duplo homicídio, no qual uma mãe e um bebê foram mortos a tiros dentro de casa, no Quintino Cunha. A residência foi invadida no momento em que mãe e filho estavam deitados em uma rede.

A criança ainda foi levada a um hospital, mas não resistiu aos ferimentos. Os suspeitos fugiram. Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), diligências estão sendo realizadas para capturar os suspeitos e elucidar o crime.

Um homem também foi morto a tiros na frente da companheira e do filho de apenas um ano, em uma praça da Rua Roquete Pinto, no bairro Parangaba. Segundo a Polícia Militar, a vítima caminhava com a mulher o filho, quando foi abordada por uma dupla em uma bicicleta. Ele morreu no local. A Secretaria da Segurança Pública afirmou que uma equipe da Polícia Militar realizou buscas na região. A Perícia Forense do Ceará (Pefoce) também atendeu à ocorrência.

Uma adolescente também foi alvo de tiros, após sair de um veículo, em uma rua do bairro Vila Peri. Segundo relatos de testemunhas, suspeitos estavam com a garota dentro de um carro e, ao colocarem a menina para fora do veículo, realizaram diversos disparos de arma de fogo contra ela. A SSPDS afirmou a 5° Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) é responsável pelas investigações. "Ela caminhava pela Rua Agamenon, quando um veículo se aproximou e um indivíduo desembarcou da parte de trás do carro. Ele derrubou a mulher e efetuou disparos de arma de fogo", relataram testemunhas à Polícia, ainda de acordo com a secretaria.

Flanelinha assassinado

No Bairro Dias Macedo, um flanelinha foi morto em uma travessa. De acordo com testemunhas, o homem trabalhava também em uma borracharia e, de acordo com familiares, estava com dívidas relacionadas a drogas. Policiais, entretanto, não informaram a identificação do flanelinha e nem a motivação exata do crime.

Região Metropolitana

Já em Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), um homem foi assassinado a tiros na noite desta terça, quando estava em uma calçada onde eram vendidos espetinhos, no bairro Jardim Bandeirantes.

Um homem foi morto a tiros na Rua Vagner de Sousa Marinho, no Bairro Outra Banda, em Maranguape, na noite de terça-feira (10). Segundo a SSPDS, agentes do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e da Perícia Forense do Ceará (Pefoce) atenderam à ocorrência.

O Sistema Verdes Mares entrou em contato com a SSPDS sobre os homicídios no Bairro Dias Macedo, em Fortaleza, e em Maracanaú, mas aguarda resposta sobre os dois casos.