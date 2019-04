Foragidos da Justiça cearense são presos em Goiás e em Santa Catarina

As Polícias Civis do Estado do Ceará (PCCE), de Goiás (PCGO) e de Santa Catarina (PCSC) prenderam dois homens foragidos da Justiça cearense. As prisões aconteceram, respectivamente, nesta quinta-feira (4), em Goiânia (GO), e na última quarta-feira (3), em Indaial (SC).

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), as investigações foram conduzidas por equipes da Delegacia Municipal de Limoeiro do Norte e tiveram como objetivo localizar e prender pessoas com mandados de prisão em aberto, expedidos pela Justiça.

Depois de apurarem, agentes cearenses chegaram ao paradeiro de dois homens. Na manhã desta quinta-feira (4), policiais civis do Grupo Especial de Repressão a Crimes Patrimoniais da Região Norte de Goiânia apreenderam Werberson Lima do Nascimento, de 22 anos. Contra ele constava um mandado de prisão em aberto por tentativa de homicídio, crime cometido em parceria com outro homem, em agosto do ano passado.

Além disso, Werberson tinha passagens pela polícia por roubo e receptação. Ele foi capturado e levado para uma unidade da PCGO, e colocado à disposição para transferência para o Ceará.

Na última quarta-feira (3), a polícia localizou Antônio Carlos da Silva, de 36 anos, conhecido como "Gibi". Contra ele existe um mandado de prisão em aberto desde 2015, por tráfico de drogas. Ele também tem passagens pela polícia por furto. "Gibi" também está preso, aguardando transferência para o Ceará.