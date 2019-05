Foragido por crime de estupro de vulnerável é preso em Aurora, no Ceará

A polícia prendeu nesta quinta-feira (16), em Aurora, um homem que estava foragido após cometer crime de estupro de vulnerável contra uma mulher. As investigações apontaram que ele se aproveitava do fato de a vítima ter deficiência mental para cometer o crime, que ocorreu em 2013.

De acordo com a polícia, os agentes de segurana foram a um sítio, onde fica a atual residência do homem, mas ele não estava no local. Os policiais então foram até um hospital, onde o suspeito acompanhava a filha, que estava em trabalhado de parto e o prenderam.

Ele foi conduzido para uma unidade do sistema penitenciário do estado, onde vai cumprir pena de nove anos de prisão pelo crime de estupro do qual foi condenado. A identidade dele não foi divulgada para preservar a vítima.