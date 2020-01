Foragido do Pará por roubo é preso em Limoeiro do Norte com alto valor em dinheiro

A polícia prendeu um homem foragido da Justiça do Pará em Limoeiro do Norte, nesta quinta-feira (2), após denúncia. O suspeito estava com mandado de prisão preventiva em aberto decorrente de decisão condenatória por roubo, informou a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

A decisão judicial é oriunda da comarca de Itaituba, no sudoeste paraense. O homem, identificado como Marcos Fabrício Benício de Lima (33), é natural de Mossoró, no Rio Grande do Norte.

Apesar de não possuir passagem pela polícia em território cearense, segundo a SSPDS, as investigações sobre o suspeito seguem em andamento.

Os policiais militares apreenderam com ele uma Hilux, três carabinas de pressão com luneta, documentos e um alto valor em dinheiro.

Marcos de Lima foi levado à Delegacia de Roubos e Furtos (DRF), em Fortaleza, onde o caso foi registrado, e se encontra à disposição da Justiça.