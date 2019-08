Foragido de penitenciária acusado de 11 homicídios é preso e armas são apreendidas em Juazeiro

Tarciano Souza Silva, de 31 anos, foragido da Penitenciária Industrial Regional do Cariri (PIRC) acusado de 11 homicídios foi recapturado e três armas foram apreendidas em uma residência no Bairro Jardim Gonzaga, em Juazeiro do Norte, na tarde deste sábado (31). Além dos homicídios, o criminoso que é membro de facção criminosa tem antecedentes por tráfico de drogas, receptação e porte ilegal de arma.

De acordo com o tenente Alcebíades, da Polícia Militar, foi encontrado com o criminoso uma escopeta, duas pistolas, carregadores de arma e munição.

O suspeito foi capturado em uma força-tarefa que contou com a participação do serviço reservado da Polícia Civil e 15 policiais militares.

“Cercamos a casa do suspeito e ele ao perceber a presença da polícia ainda tentou pegar uma arma para reagir, mas desistiu devido a quantidade de agentes. Então demos voz de prisão, ele se jogou no chão e foi algemado”, relembra tenente Alcebíades.

Tarciano foi encaminhado para a Delegacia Regional de Juazeiro do Norte, que teve a segurança reforçada para evitar tentativas de resgate, segundo o sargento Deivison Brandão.

Na ocasião, os policiais chegaram a questionar o criminoso sobre os detalhes da fuga na PIRC, quando ele e outros dois internos escaparam. O homem se limitou a dizer apenas que pulou o muro e não repassou detalhes.