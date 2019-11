Foragido da Paraíba é preso com comparsa ao comprar refrigerantes com dinheiro falsificado no Crato

A polícia prendeu dois homens com notas falsificadas no município do Crato, neste sábado (16). Ao encontrarem os suspeitos, os policiais identificaram que havia um mandado de prisão em aberto por furto qualificado contra um deles. Uma fonte da polícia afirma que o homem em questão tem envolvimento em assalto a bancos no Estado da Paraíba.

Os suspeitos estavam usando o dinheiro para comprar mercadorias e receber o troco em notas legítimas. Com eles foram apreendidas garrafas de bebidas, a maioria de refrigerantes, que seriam fruto das compras feitas com as notas falsas. Uma quantia, não divulgada pela polícia, em dinheiro falsificado também foi apreendida.

Os homens foram encaminhados para a delegacia da Polícia Federal de Juazeiro do Norte.