Foragido da Justiça é preso em Curitiba por homicídio em Baturité, no Ceará

Um foragido da Justiça do Ceará, identificado como Francisco Robson Germano Alves, 36 anos, foi preso em Curitiba suspeito de atropelar um universitário de 20 anos na cidade de Baturité, no Ceará, o que culminou na morte do jovem. O crime aconteceu na noite do dia 13 de abril deste ano, quando a vítima, juntamente com um jovem de 24 anos, voltavam de moto para casa após uma festa.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o suspeito foi preso após investigação da polícia apontar que ele estava morando na cidade de Curitiba. Após levantamentos, Francisco Robson foi encontrado e preso na casa de familiares, em um bairro de classe média.

O crime

O universitário de 20 anos voltava de moto de uma festa em Baturité com um amigo, quando foi atropelado por um veículo conduzido por Francisco Robson Germano Alves.

Segundo a polícia, momentos antes do crime, o jovem tinha discutido com o suspeito e os dois chegaram a se agredir, o que seria a motivação. Após o atropelamento, Francisco Robson fugiu sem prestar socorro à vítma, que não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. O amigo da vítima foi socorrido para um hospital em Fortaleza.