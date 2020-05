Foragido da Justiça do Rio Grande do Norte é preso em Quixeré, no Ceará

Um homem que estava foragido da Justiça do Rio Grande do Norte por suspeita de tráfico de drogas foi preso nesta quinta-feira (14) na cidade de Quixeré, no interior do Ceará. A ação que resultou na captura dele faz parte da Operação Resistência, deflagrada pela Delegacia Especializada em Narcóticos (Denarc) do estado vizinho.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública, Kaio Orlando Bezerra da Silva, 18 anos, fugiu de Mossoró (RN) para não ser encontrado pela polícia local, mas após informações de sua localização, ele foi encontrado no Centro de Quixeré por policiais civis de Russas.

Depois de prestar depoimento na Delegacia Regional de Russas, ele foi encaminhado para Mossoró para cumprir o mandato de prisão por tráfico de drogas expedido pela justiça potiguar.