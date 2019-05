Foragido da Justiça do Ceará é preso em São Paulo; outro cearense também foi detido

Um homem de 29 anos, foragido da Justiça do Ceará foi preso em São Paulo numa ação conjunta entre as polícias civis dos dois estados. A captura foi realizada na última quinta-feira (2), mas divulgada apenas na manhã desta terça-feira (7). Antônio Wagner Duarte da Costa tinha cinco mandados de prisão em aberto por homicídios, roubos e tráfico de drogas. Na ação, outro cearense foi detido.

De acordo com a Polícia Civil, todos os crimes pelos quais Antônio Wagner responde foram cometidos no interior do Ceará, no período de 2014 até 2018. Ele é apontado como integrante de um grupo especializado em roubos a instituições financeiras.

Wagner também é investigado por responsável por pelo menos uma dezena de homicídios cometidos contra rivais de outros grupos criminosos nas cidades cearenses de Acopiara, Canindé, Mombaça, Pedra Branca e Santa Quitéria. Ele estava morando em São Paulo há aproximadamente 20 dias.

No dia da prisão, Wagner estava na companhia de outro cearense, identificado como Antônio Carlos de Sousa, de 21 anos. Ele também foi detido quando tentava se desfazer de uma sacola cheia de drogas. O jovem tentou fugir pelo telhado, mas foi detido. Com ele foram encontrados cocaína, maconha e crack.

As prisões foram realizadas por equipes da Delegacia de Roubos e Furtos do Ceará e pelo Grupo de Operações Especiais de São Paulo.

Os dois suspeitos foram levados para uma unidade da Polícia Civil em São Paulo.