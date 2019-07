Foragido da Justiça do Ceará é preso em Luziânia, em Goiás

Um homem foragido da Justiça do Ceará e que tinha um mandado de prisão em aberto foi preso na manhã desta segunda-feira (8) na cidade de Luziânia, em Goiás.

De acordo com a polícia, Francisco Ivan Ferreira do Nascimento, 42 anos, era procurado por ter assassinado a tiros Francisco José Cândido no município de Beberibe, no Ceará. Na delegacia de Goiás, o suspeito confessou o crime e disse que matou a vítima por conta de um tapa que recebeu.

Francisco Ivan será transferido para o Ceará pela Delegacia de Capturas de Goiás e ficará disponível para o Judiciário cearense.