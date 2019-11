Foragido da Justiça condenado a 44 anos de prisão é capturado pela polícia na Barra do Ceará

Policiais do 20º Batalhão da Polícia Militar capturaram na noite desta sexta-feira (1º), na Barra do Ceará, um foragido da Justiça condenado a 44 anos de prisão por homicídio. Suspeito também responde a tentativa de homicídio contra três pessoas.

De acordo com a PM, Silvano Paulino Anastácio, conhecido como Moésio, foi localizado na Rua Daniel Bruno, na Barra do Ceará. Ele estava foragido desde 2017.

Conforme as investigações, no dia 13 de julho de 2013, Moésio matou Tony Alef da Silva e tentou contra a vida de José Carlos da Silva, o Carlinhos, Lucas Vieira de Andrade e Matheus Vieira de Andrade, no Bairro Bonsucesso. Os crimes teriam sido motivados por rivalidades entre facções.

O criminoso foi levado pelos agentes para o 7º Distrito Policial, no Pirambu e seguida foi encaminhado para o Complexo de Delegacias Especializadas (Code).